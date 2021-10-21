В Тбилиси задержали 11 наркоторговцев – кадры спецоперации

Спецоперация по задержанию 11 предполагаемых наркоторговцев прошла в грузинской столице, сообщил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе на брифинге в четверг.

Все задержания произошли в течение последних десяти дней на окраине Тбилиси в Поничала. Возраст задержанных от 20 до 65 лет.

Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Следствие установило, что обвиняемые систематически продавали наркотики. По постановлению судьи, правоохранители несколько раз провели контрольные закупки наркотиков – "Героин", "Альфа-PVP" и "Бупренорфин", а также сделали тайные аудио- и видеозаписи закупок", – сказал Мамука Челидзе.

Во время обыска в доме одного из обвиняемых правоохранители изъяли три упаковки героина и предметы, необходимые для расфасовки наркотиков – электронные весы и ложку.

По словам Челидзе, один из задержанных – иностранец. Помимо наркотиков, в его доме изъяли денежную сумму в размере тысячи лари (около 320 долларов США). По данным МВД, деньги были получены в результате сбыта наркотических веществ.

МВД Грузии обнародовало кадры задержаний и контрольных закупок:

Поничала в Тбилиси считается "гнездом наркоторговецв" – основным каналом, через который в страну поступают тяжелые наркотики.