В Тбилиси задержали 11 наркоторговцев – кадры спецоперации
Спецоперация по задержанию 11 предполагаемых наркоторговцев прошла в грузинской столице, сообщил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе на брифинге в четверг.
Все задержания произошли в течение последних десяти дней на окраине Тбилиси в Поничала. Возраст задержанных от 20 до 65 лет.
Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
"Следствие установило, что обвиняемые систематически продавали наркотики. По постановлению судьи, правоохранители несколько раз провели контрольные закупки наркотиков – "Героин", "Альфа-PVP" и "Бупренорфин", а также сделали тайные аудио- и видеозаписи закупок", – сказал Мамука Челидзе.
Во время обыска в доме одного из обвиняемых правоохранители изъяли три упаковки героина и предметы, необходимые для расфасовки наркотиков – электронные весы и ложку.
По словам Челидзе, один из задержанных – иностранец. Помимо наркотиков, в его доме изъяли денежную сумму в размере тысячи лари (около 320 долларов США). По данным МВД, деньги были получены в результате сбыта наркотических веществ.
МВД Грузии обнародовало кадры задержаний и контрольных закупок:
Поничала в Тбилиси считается "гнездом наркоторговецв" – основным каналом, через который в страну поступают тяжелые наркотики.
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