Заявления о намерении президента Арцаха распустить армию, не соответствуют действительности: пресс-секретарь

Заявление члена совета НПО «Насильственно перемещенное из Шуши армянское население» Ашота Арутюняна в Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания РА о том, что президент намеревается распустить Армию обороны по требованию азербайджанской стороны, не соответствует действительности. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян в ответ на уточняющий запрос корреспондента "Арцахпресс".

«Армия обороны Арцаха была и остается одним из главных гарантов безопасности Республики Арцах. Прямо сейчас наши солдаты стоят на позиции на виду у врага. Вопрос о расформировании Армии обороны не стоит в повестке дня правительства Арцаха. Все обсуждения, связанные с Армией обороны, касаются реорганизации, перевооружения, модернизации и других вопросов. Нам предстоит многое сделать, чтобы построить наше будущее, и армия играет в этом ключевую роль», - сказала Лусине Аванесян.