Европарламент выступил за увеличение расходов ЕС в 2022 году

Депутаты Европарламента проголосовали за проект бюджета ЕС на 2022 год, увеличив его объем до €171,8 млрд. Результаты голосования обнародовала в четверг пресс-служба этого европейского института.

"Парламент установил общий уровень ассигнований по обязательствам на 2022 год в размере €171,8 млрд, что на €2,7 млрд больше (плюс €1,3 млрд на резерв для корректировки [последствий] Brexit) по сравнению с проектом бюджета, предложенным [Европейской] комиссией, - говорится в сообщении. - Европарламентарии отменили большинство сокращений, предложенных Советом ЕС".

Кроме того, они выступили за увеличение инвестиций в программу исследований и инноваций Horizon Europe на €305 млн относительно изначального проекта бюджета от ЕК. Они также выступили за расширение дотаций на программы по созданию общеевропейской транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры, а также по сохранению окружающей среды. Дополнительные €137 млн предложено выделить на образовательную программу Erasmus+, еще €700 млн предложили добавить на программу поддержки детей из бедных семей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отдельно пресс-служба подчеркивает увеличение финансирования на борьбу с пандемией коронавируса, в том числе для международного механизма распределения вакцин COVAX. На нужды обороны и безопасности депутаты предложили выделить дополнительно €80 млн.