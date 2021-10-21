Глава МИД Армении встретился со специальным представителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии

21 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял специального представителя генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина Пириса.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД, собеседники выразили удовлетворение уровнем политического диалога между Арменией и НАТО. Арарат Мирзоян реализацию Программы действий индивидуального партнерства обозначил как эффективный инструмент развития сотрудничества Армения-НАТО. Хавьер Коломина Пирис отметил, что Армения - надежный партнер Североатлантического альянса.

Арарат Мирзоян и Хавьер Коломина Пирис коснулись и участия армянских миротворческих подразделений в международных миротворческих миссиях. Хавьер Коломина Пирис поблагодарил Армению за участие в миротворческих операциях НАТО.

Министр Мирзоян также отметил важность реализации положений резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность» и реализации программы национальных действий правительства Армении в связи этой программой.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности. Министр Мирзоян обратил внимание собеседника на ситуацию, создавшуюся в результате агрессии Азербайджана против Арцаха при участии Турции. Он подчеркнул необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Стороны также отметили важность соблюдения принципа неприменения силы при разрешении споров.