Иранские водители, арестованные Азербайджаном, освобождены

14:31, 21 Հոկտեմբեր, 2021

Государственный таможенный комитет Азербайджана объявил об освобождении двух задержанных иранских водителей. Освобождение Шахруда Норузи и Джафара Барзегара Государственный таможенный комитет Азербайджана представил как «выражение гуманитарных принципов, взаимного уважения и доброй воли». Как передает «Арменпресс», Агентство IRNA сообщает, что водители вернутся домой после определенных правовых процедур.

IRNA напоминает, что в связи с этим пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции 4 октября заявил, что Иран такое отношение к своим водителям не считает добрососедским.

На подконтрольном Баку участке автодороги Горис-Капан азербайджанские силы задержали двух водителей иранских грузовиков.