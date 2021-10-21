Иранские водители, арестованные Азербайджаном, освобождены
14:31, 21 Հոկտեմբեր, 2021
Государственный таможенный комитет Азербайджана объявил об освобождении двух задержанных иранских водителей. Освобождение Шахруда Норузи и Джафара Барзегара Государственный таможенный комитет Азербайджана представил как «выражение гуманитарных принципов, взаимного уважения и доброй воли». Как передает «Арменпресс», Агентство IRNA сообщает, что водители вернутся домой после определенных правовых процедур.
IRNA напоминает, что в связи с этим пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции 4 октября заявил, что Иран такое отношение к своим водителям не считает добрососедским.
На подконтрольном Баку участке автодороги Горис-Капан азербайджанские силы задержали двух водителей иранских грузовиков.
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