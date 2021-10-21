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На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в четверг на востоке Японии, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине порядка 380 км на территории восточной префектуры Тотиги. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде префектур востока Японии, включая Токио.


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