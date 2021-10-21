В Ереване выступит известный виолончелист Стивен Иссерлис

В Ереване выступит известный британский виолончелист Стивен Иссерлис.

Как передает «Арменпресс», Иссерлис в рамках V Международного музыкального фестиваля «Армения» 27 октября в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна выступит с Государственным симфоническим оркестром Армении.

Концерт проведет дирижер Сергей Смбатян. Будут исполнены следующие произведения: посвящение Арво Пьярта памяти Бенджамина Бриттена (Cantus in Memoriam Benjamin Britten), Концерт для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество» Алексея Шора, Концерт № 1 для виолончели Камиля Сен-Санса.

Творческая жизнь Стивена Иссерлиса очень разнообразна. Карьеру солиста, камерного музыканта он совмещает с карьерой педагога, писателя, ведущего. Музыкант выступает с ведущими оркестрами мира и дирижерами в крупнейших музыкальных центрах.

Стивен Иссерлис интересуется историческим стилем исполнения. Его репертуар обширен, от избранных произведений мировой классической литературы для виолончели до произведений современных композиторов.

Иссерлис также пишет для детей. Его детские книги переведены на много языков.

Стивен Иссерлис играет на виолончели «Маркиз де Корберон», созданной Страдивари в 1726 году и предоставленной ему Королевской музыкальной академией.

Организаторами фестиваля «Армения» являются Государственный симфонический оркестр Армении и Европейский фонд содействия культуре (EUFSC), при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.