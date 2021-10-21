Великобритания и Новая Зеландия согласовали сделку о свободной торговле

Великобритания и Новая Зеландия согласовали "беспрецедентную" сделку о свободной торговле, сообщила канцелярия британского премьера.

"Беспрецедентная сделка была согласована сегодня (20 октября) в ходе видеозвонка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн после 16 месяцев переговоров департамента по международной торговле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение поможет убрать тарифы на британский экспорт, предоставит новые возможности для технологических компаний и компаний в сфере услуг, а также упростит условия жизни и работы британских специалистов в Новой Зеландии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что тарифы в 10% будут отменены на "огромный список" британских товаров, начиная с одежды и заканчивая автобусами, кораблями и бульдозерами. Это даст преимущество британским экспортерам перед их иностранными конкурентами на рынке.

"Объем двусторонней торговли между Британией и Новой Зеландией в прошлом году составил 2,3 миллиарда долларов, и ожидается, что он вырастет благодаря новой сделке", - говорится в сообщении.

Ранее Британия заключила аналогичные сделки с Австралией и Японией и выразила готовность присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству.