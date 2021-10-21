Национальный филармонический оркестр блестяще выступил на проходящем в Чехии фестивале «Моравская осень»

Национальный филармонический оркестр Армении блестяще выступил на заключительном концерте на 51-м Международном фестивале «Моравская осень» (Moravský podzim).

Как передает «Арменпресс», 17 октября в театре Яначека в Брно, при полном аншлаге, оркестр под руководством маэстро Эдуарда Топчяна представил программу, составленную исключительно из произведений армянских композиторов. Были исполнены произведения Тиграна Мансуряна, Авета Тертеряна и Арама Хачатуряна.

Выступление оркестра была посвящено 30-летию Независимости Республики Армения. «Зрители с большим энтузиазмом встретили выступление посла Армении в Чехии Ашота Овакимяна. Оркестр играл с большим энтузиазмом и максимальной концентрацией, вкладывая в исполнение всю свою энергию и энтузиазм. По окончании концерта публика не жалела аплодисментов. Международный музыкальный фестиваль в Брно завершился внушительно и достойно», - заявила музыковед Карла Хофманова.

По словам организаторов фестиваля, армянская музыка стала одной из главных тем фестиваля «Моравская осень» этого года. После концерта директор Филармонии Брно Мария Кучерова сказала, что, приглашая Национальный филармонический оркестр Армении, они дают дань уважения Армении как стране с богатыми музыкальными традициями, особенно в этом году, когда Республика Армения отмечает свое 30-летие.

Национальный филармонический оркестр Армении после снятия ограничений в связи с пандемией выехал за рубеж на гастроли уже во второй раз. Первый концерт оркестра состоялся 6 октября в Итальянской Республике по случаю официального визита президента Республики Армения Армена Саргсяна. Концерт прошел в Риме, в резиденции президента Италии «Палаццо дель Квиринале». Были исполнены произведения Комитаса, Мансуряна, Моцарта, Франческо Малипьеро. Солистами выступили пианистка Майя Оганян и скрипачка Соник Чакрян. Концерт провел художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян.