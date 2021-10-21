12:47, 21 Հոկտեմբեր, 2021

В Армении в третий раз пройдет Международный «Саммит мыслей» (Summit of Minds), который состоится в Дилижане с 23 по 24 октября. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента РА.

«Армянский саммит мыслей», уже ставший традиционным, стал уникальным армянским брендом. Он проходит под патронатом президента Республики Армения Армена Саргсяна, главными партнерами являются авторитетный аналитический журнал «The Monthly Barometer» и Центральный банк Армении», - отмечается в сообщении.

«Саммит мыслей», ежегодно проводимый во французском городе Шамони, проводится в Армении с 2019 года и получил название «Армянский саммит мыслей». Исключительная договоренность о его организации была достигнута в сентябре 2018 года, когда президент Армен Саргсян в качестве основного докладчика принял участие в ежегодном «Саммите мыслей».

Подчеркивается, что «Саммит мыслей» объединяет известных деятелей из политических, экономических, научных и культурных кругов разных стран мира. Это уникальная площадка для обмена идеями, знаниями и опытом, основной целью которой является представление новых идей по вопросам, важным для всего мира.

В этом году саммит пройдет под названием «Глобальные изменения в новом квантовом мире». Он начнется с диалога между президентом Арменом Саргсяном и бывшим премьер-министром Италии и бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди.

Пленарные заседания будут посвящены двум основным темам: геополитические изменения, происходящие в мире и на Южном Кавказе, и развитие технологий, в частности искусственного интеллекта, и биотехнологий в 21 веке. В рамках саммита будет представлена программа VI Фестиваля науки и искусства «STARMUS», который состоится в Армении в следующем году.

Учитывая эпидемическую ситуацию в мире, некоторые участники будут участвовать в саммите в онлайн режиме. Среди участников саммита этого года бывшие главы государств, руководители авторитетных международных аналитических центров, международных организаций, известных технологических компаний, профессора всемирно известных университетов, в том числе бывший президент Аргентины Маурисио Макри, бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей, президент Фонда «Сколково», президент Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, директор отдела инвестиций и предпринимательства Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Джеймс Жан, заместитель директора компании «Yandex» Тигран Худавердян, легендарный спортсмен Роджер Грейси и другие.

Говоря о проведении саммита в Армении в третий раз, Тьерри Маллер, организатор «Саммита мыслей» и основатель авторитетного аналитического журнала «The Monthly Barometer», счел мероприятие хорошей возможностью для обсуждений с участием экспертов из разных стран мира, с указанием вызовов и предложением решений.

«Для нас большая честь быть принятыми лично президентом Армении. Армения - небольшая в географическом отношении страна, но в то же время большая по своему влиянию и значению. Все знают о происхождении армян, о ценностях и богатстве Армении, об армянской диаспоре, которая присутствует во многих странах мира. Армения также занимает очень интересное место с точки зрения геополитики. Мы верим, что, проводя этот саммит совместно с Арменией, мы сможем создать интересные возможности для этой страны. Армения считает себя страной-стартапом, как и многие другие небольшие страны мира, имеет сильный интеллектуальный и социальный капитал, хорошее образование, специалистов в области математики, физики, естественных наук, что позволяет стране продвигаться вперед в области инноваций, науки и технологий. Мы верим, что саммит поможет Армении материализовать все это», - сказал Тьерри Мальере.