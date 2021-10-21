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МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США

МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США

МИД КНДР утверждает, что недавнее испытание баллистической ракеты подводной лодки не было направлено против США или каких-либо других стран, и называет заявления Вашингтона и ООН о пуске "бессмысленными" и "провокационными", сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Северокорейское министерство иностранных дел после комментариев США о пуске заявляет, что Вашингтон не должен "переживать или страдать" из-за прошедших недавно испытаний, так как КНДР только "использует свое право на оборону".

"При проведении недавнего испытательного запуска мы не думали о США или не направляли (действия - ред.) против них, это работа, которая уже была спланирована только ради обороны страны... сдерживание со стороны КНДР не направлено против какого-то определенного государства или сил, его целью является предотвращение войны и защита суверенных прав", - приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

МИД КНДР также в своем заявлении обвинил США в двойных стандартах, призвав не осуждать страну за "разработку и испытания таких же систем вооружения, которыми обладают или которые разрабатывают США".

Северокорейское ведомство подчеркивает, что страна исключила США и Южную Корею из списка главных врагов.

Ранее военные США осудили ракетные пуски КНДР и неоднократно выступали с заявлениями по этому вопросу. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в среду заявила, что Соединенные Штаты призывают КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и приступить к предметному диалогу.


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