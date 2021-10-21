МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США

МИД КНДР утверждает, что недавнее испытание баллистической ракеты подводной лодки не было направлено против США или каких-либо других стран, и называет заявления Вашингтона и ООН о пуске "бессмысленными" и "провокационными", сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Северокорейское министерство иностранных дел после комментариев США о пуске заявляет, что Вашингтон не должен "переживать или страдать" из-за прошедших недавно испытаний, так как КНДР только "использует свое право на оборону".

"При проведении недавнего испытательного запуска мы не думали о США или не направляли (действия - ред.) против них, это работа, которая уже была спланирована только ради обороны страны... сдерживание со стороны КНДР не направлено против какого-то определенного государства или сил, его целью является предотвращение войны и защита суверенных прав", - приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

МИД КНДР также в своем заявлении обвинил США в двойных стандартах, призвав не осуждать страну за "разработку и испытания таких же систем вооружения, которыми обладают или которые разрабатывают США".

Северокорейское ведомство подчеркивает, что страна исключила США и Южную Корею из списка главных врагов.

Ранее военные США осудили ракетные пуски КНДР и неоднократно выступали с заявлениями по этому вопросу. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в среду заявила, что Соединенные Штаты призывают КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и приступить к предметному диалогу.