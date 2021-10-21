Сборная Армении по футболу в рейтинге ФИФА сохранила свои позиции.

Как передает «Арменпресс», ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист, в котором сборная Армении, как и в прошлом месяце, занимает 89-е место. У команды под руководством Хоакина Капароса 1 257 очков.

Лидер рейтинга неизменен - Бельгия. На втором месте Бразилия, на третьем - Франция. В первую десятку входят Италия, Англия, Аргентина, Испания, Португалия, Мексика и Дания.