Правительство Армении установило график зимнего призыва

Правительство приняло решение об объявлении зимнего призыва на обязательную военную и альтернативную военную службу для граждан Республики Армения с 25 октября 2021 года по 31 января 2022 года, в том числе для тех, кому до 31 декабря 2021 года включительно исполнится 18 лет. Также, и для граждан, у которых отсрочка от призыва на военную службу закончится до 31 декабря 2021 года включительно. Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию проекта, принято решение в рамках зимнего призыва 2021 года до 31 января 2022 года включительно демобилизовать военнослужащих рядового состава, прошедших обязательную военную или альтернативную военную службу в установленный срок.

«Набор в ВС Армении граждан, подлежащих обязательной военной службе или альтернативной военной службе, осуществится с 20 декабря 2021 года по 31 января 2022 года включительно. Демобилизация военнослужащих, прошедших обязательную военную службу или альтернативную военную службу, осуществится в срок, определенный законом, с 16 декабря 2021 года по 31 января 2022 года включительно», - говорится в сообщении.