Уровень воды в озере Севан снизился на 10 см

По состоянию на 20 октября 2021 года уровень воды озера Севан на 10 сантиметров ниже отметки, зарегистрированной в тот же день 2020 года.

Как сообщили «Арменпресс» в службе «Армгидромет» МЧС РА, 20 октября 2021 года уровень воды озера Севан находился на отметке 1 900 метров 52 сантиметра над уровнем моря, против отметки 1 900 метров 62 сантиметра, зарегистрированной в тот же день в прошлом году. Согласно тому же источнику, в этом году из озера Севан для орошения был сделан водозабор в 227 млн 651 000 к/м, по туннельному водопроводу Арпа-Севан, в том числе по подземным потокам, в озеро Севан поступило 145 млн 667 000 к/метров воды. Водозабор из озера Севан для орошения был прекращен в первой декаде октября.

Фактически, вместо 75 миллионов к/м воды, установленных правительством для дополнительного водозабора было взято 57 миллионов 651 000 к/м.

Согласно Закону Республики Армения «Об озере Севан», объем водозабора из озера Севан для орошения не должен превышать 170 миллионов к/м.

В этом году в связи с засухой был осуществлен дополнительный водозабор.

Хосров Хлгатян