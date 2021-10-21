Депутат НС Арцаха считает, что социальные программы для перемещенных лиц не адресованы

Депутат от фракции «Справедливость» Национального собрания Арцаха Метаксе Акопян считает необходимостью правильную оценку потребностей вынужденно перемещенных семей Арцаха. Как передает «Арменпресс», Метаксе Акопян сказала об этом во время обсуждения в Национальном собрании Армении вопроса о перемещенных семьях Арцаха.

По словам депутата, социально-экономические потребности этих семей изначально не были правильно оценены. «Программы касались отдельных людей, потребности семей не были полностью оценены и учтены», - сказала Акопян.

Она отметила, что нет четких данных, сколько семей вынужденных переселенцев, проживающих в Армении, хотят вернуться в Арцах. По ее словам, решения принимались спонтанно.

Депутат Арцаха решение проблемы видит в следующем. «Необходимо задействовать сведения Оперативного штаба Армении, очень быстро оценить потребности семей, сгруппировать их по приоритетам и вынести решения».

Метаксе Акопян отметила, что в Арцахе та же проблема. «Мы должны руководствоваться не принципом социального равенства, а принципом социальной справедливости», - сказала она.

По словам депутата, в Арцахе для семей реализуются не адресованные, стихийные социальные программы.