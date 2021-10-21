В Армении подтверждено 2 603 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 21 октября в Армении всего подтверждено 288 906 случаев заражения COVID-19, 257 352 из которых вылечились, есть 5 902 летальных исхода.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 14 928 тестов. Подтверждено 2 603 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 827 заболевших, есть 32 летальных исхода.

В предыдущий день зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 243.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 24 409 пациентов. Всего проведено 1 940 194 теста.