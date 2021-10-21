Лидер «Yerevan open» - шахматист из Украины

В Ереване продолжается Международный шахматный турнир «Yerevan open».

Как передает «Арменпресс», после седьмого тура турнира, проходящего в СКК им. К. Демирчяна, с 6,5 очками лидирует представитель Украины. Второй - шахматист из Индии Пораник Абхиманью с 6 очками, на третьем месте - Арман Микаелян с 5,5 очками.

Открытый чемпионат Еревана «Yerevan open» проводится уже в третий раз. В этом году турнир состоит из двух подгрупп: A и B. В турнире подгруппы А участие принимают 129 шахматистов из 10 стран мира. Самый высокий рейтинг среди участников турнира у индийского шахматиста Нараянана - 2 647. В турнире Армению представляют Тигран Петросян, Арман Микаелян, Карен Мовсисян, Мамикон Гарибян, Давид Шагинян, Артур Давтян и другие шахматисты.

Открытый турнир Еревана проводится по швейцарской системе, состоит из 9 туров и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 11 миллионов драмов.