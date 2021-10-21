Многим странам неизвестно о борьбе Ирана с наркобизнесом: отклик посольства ИРИ в Армении на заявление Алиева

Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения отреагировало на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное им на заседании Совета глав государств СНГ о том, что «Армения в сотрудничестве с Ираном использовала территорию Нагорного Карабаха для контрабанды наркотиков в Европу». В ответ на запрос «Арменпресс» посольство отметило, что общества многих стран не осведомлены о масштабной борьбе Исламской Республики Иран с незаконным оборотом наркотиков.

«В ответ на обвинения в адрес Исламской Республики Иран и Республики Армения, прозвучавшие на заседании Совета глав государств СНГ 15 октября, следует отметить, что тысячи погибших и раненых в борьбе с незаконным оборотом наркотиков за последние четыре десятилетия - это лишь небольшая часть постоянных усилий Исламской Республики Иран в борьбе с этим злостным явлением. Что неоднократно подтверждалось и соответствующими международными организациями.

Исламская Республика Иран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков тесно сотрудничает с соседними странами, что было отмечено в выступлении премьер-министра Республики Армения на той же встрече в ответ на заявления президента Азербайджана. Примечательно, что согласно заявлению начальника Управления по борьбе с наркотиками Полиции Исламской Республики Иран, с начала этого года соответствующие органы Исламской Республики Иран и с властями Азербайджанской Республики обменялись информацией о сети незаконного оборота наркотиков по 140 случаям.

Исламская Республика Иран из-за близкого расположения некоторых крупнейших мировых центров по производству наркотиков в борьбе с незаконным оборотом наркотиков прилагает много усилий.

Согласно официальным отчетам, представленным правительством Исламской Республики Иран международным организациям, правоохранительные органы Ирана в 2020 г. у контрабандистов изъяли более 1 147 тонн наркотических средств, произошло около 3 000 вооруженных столкновений с контрабандистами, в результате которых, к несчастью, погибли десять полицейских.

В 2021 г. несмотря на проблемы, возникшие вследствие экономических санкций, борьба Ирана с незаконным оборотом наркотиков, требующая огромных затрат, показала больше результатов.

Усилия Исламской Республики Иран по борьбе с незаконным оборотом наркотиков привели к тому, что Иран, с большим отрывом, зафиксировал самый высокий показатель по выявлению наркотиков среди всех стран мира.

В деле обнаружения наркотических средств, полученных из опиума, показатель объемов выявленных за последние годы Ираном, составил более 50% общего числа обнаруженных во всем мире.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ обвинил Армению и Иран в незаконном обороте наркотиков в Европу, совершаемом по территории Республики Арцах. В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Армения и Иран тесно сотрудничают в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.