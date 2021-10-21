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Армен Саргсян, назначенный послом Армении в Катаре, вручил копии верительных грамот

Армен Саргсян, назначенный послом Армении в Катаре, вручил копии верительных грамот

Посол Республики Армения в Государстве Катар Армен Саргсян вручил генеральному секретарю Министерства иностранных дел Государства Катар доктору Ахмаду Хусейну Аль-Хамади копии верительных грамот. Как передает «Арменпресс», посольство РА в Катаре сообщает, что в ходе встречи стороны обсудили армяно-катарские отношения, основанные на дружбе и взаимоуважении двух народов. Собеседники подтвердили готовность предпринять все возможные шаги для углубления и расширения этих отношений.

В свою очередь, доктор Ахмад Аль-Хамади подчеркнул необходимость углубления партнерства между Государством Катар и Республикой Армения.

Во встрече участие принял и руководитель протокола Министерства иностранных дел Государства Катар, посол Ибрагим Юсеф Фахро.
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