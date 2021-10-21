Судебный процесс в Гааге для формирования верного международного восприятия вопроса Арцаха: Егише Киракосян

Удовлетворение иска, поданного Республикой Армения против Азербайджана в Международный суд ООН в Гааге, существенно поспособствует укреплению аргументов армянской стороны в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта и международному признанию самоопределения Арцаха.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал представитель интересов Армении в Международном Суде ООН Егише Киракосян, говоря о ходе дела «Армения против Азербайджана».

Представитель правительства Армении подчеркнул, что с точки зрения Арцахской проблемы важно не только решение Международного суда, но и сам процесс, поскольку он будет способствовать формированию правильного международного восприятия.

«Вообще, в ходе всего судебного процесса мы приводим аргументы, обоснованные с точки зрения международного права. Мы представляем нашу позицию, которая не может не касаться вопроса Арцаха или Нагорного Карабаха. Она относится напрямую. Мы здраво, профессионально представляем восприятие и позиции армянской стороны, делаем это на языке международного права, что очень важно. И мне кажется, что на основе этого будет формироваться международная поддержка. Поэтому значение этого дела не только в решении суда, но и в самом процессе. Когда мы ведем этот процесс, бывают публичные выступления, устные слушания, мы четко излагаем свои аргументы, все их слышат. Поэтому я думаю, что это также и процесс формирования мнения. Этот процесс заключается в правильном формулировании международного восприятия проблемы. С этой точки зрения, я считаю, что это очень важный процесс», - сказал Егише Киракосян.

По словам представителя правительства Армении, слушания по делу 19 октября завершились. В течение двух недель прошли два слушания, одни - на основании иска Армении, другие - иска Азербайджана о применении срочной меры.

По словам Егише Киракосяна, в ходе двух слушаний адвокатская группа Армении представила достаточно мощные и убедительные аргументы и доказательства, также убедительно защищала армянские интересы при слушании иска Азербайджана, приводя контраргументы пустым и необоснованным требованиям азербайджанской стороны.

Егише Киракосян подчеркнул, что судебный процесс против Азербайджана важен сам по себе, поскольку им уже достигнуты определенные результаты, в частности, то, что власти Азербайджана по требованию Армении удалили манекены и шлемы погибших армянских солдат из печально известного «парка стратега» в Баку.

«Думаю, это первый большой успех, поскольку азербайджанская сторона представила суду доказательства удаления манекенов и шлемов всего за два-три дня до слушаний, что показывает, что эти слушания уже возымели результаты», - отметил Егише Киракосян.

По словам представителя, Международный суд огласит свое решение по данному делу примерно через месяц-полтора. Если в результате этого решения мы получим то, что хотели, это будет более чем убедительным, и это увеличит давление на Азербайджан.

А конкретнее, Армения выдвинула требование, чтобы Азербайджан прекратил политику арменофобии и озвучивания слов ненависти, которая проводится на самом высоком уровне, вплоть до президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Армянская сторона также требует обязать Азербайджан вернуть всех содержащихся в Баку армянских военнопленных и других лиц и закрыть «парк стратега» в Баку. Только снятие манекенов и шлемов Армения считает недостаточным.

По словам Егише Киракосяна, изначально этот парк был открыт именно на основе арменоненавистнической идеологии с целью пропаганды ненависти.

Армения также требует, чтобы суд обязал Азербайджан воздерживаться от уничтожения армянских культурных ценностей, их видоизменения, а также представить доказательства преступлений, совершенных на этих территориях.

По словам Егише Киракосяна, это и есть основные требования Армении.

Представитель правительства Армении пояснил, что речь пока идет о решении суда, а не вынесении приговора, поскольку дело только начато. В любом случае решение Гаагского суда будет иметь обязательную юридическую силу, если суд поддержит иск армянской стороны, Азербайджан обязан будет выполнить все эти требования.

«Дело только начинается, мы пока просто потребовали срочных мер по страхованию интересов, в отношении которых подавали иск в ходе расследования дела. И да, это будет обязательно. Обязательность судебного решения мы видим в первых положительных результатах, о которых я говорил. Конечно, есть механизм контроля за исполнением решений на уровне Совета безопасности. Это хорошо, но я думаю, что и без этого мы уже видим определенные результаты», - пояснил Егише Киракосян, представляющий интересы Армении в Гаагском суде.

16 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджанскую Республику в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания по делу Армения против Азербайджана начались 14 октября.

Армянская сторона утверждает, что в Азербайджане на протяжении десятилетий проводилась расовая дискриминация армян, что в результате этой государственной политики антиармянства армяне подвергались систематической дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим злоупотреблениям. Армянская сторона подчеркнула, что эти нарушения направлены против лиц армянского происхождения, независимо от их фактического гражданства. Согласно иску, эта практика была еще раз ярко продемонстрирована во время вооруженного конфликта, спровоцированного Азербайджаном в сентябре 2020 года против Республики Арцах и Республики Армения, в ходе которого Азербайджан допускал грубые нарушения Конвенции.

Исходя из всего этого, Армения призвала Международный суд «в качестве крайней необходимости» для защиты прав Республики Армения и армян принять промежуточные меры.

Арам Саргсян