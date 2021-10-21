Цены на цветные металлы - 20-10-21

ЛОНДОН, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 3.72% и составила 3076.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.67% и составила 9996.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.26% и составила 2358.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.40% и составила 19960.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.56% и составила 37750.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.26% и составила 3565.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56545.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.