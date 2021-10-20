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Состоялось заседание Рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, РФ и Азербайджана

Состоялось заседание Рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, РФ и Азербайджана

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев провели заседание трёхсторонней Рабочей группы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, 20 октября в Москве стороны провели первую часть 8-го заседания трёхсторонней Рабочей группы, в ходе которой рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации и президента Азербайджанской Республики от 11 января 2021 года. 

Стороны договорились в ближайшее время провести вторую часть 8-го заседания.


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