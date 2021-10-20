Армения заинтересована в продвижении межпарламентского сотрудничества с Грецией

Накануне конференции спикеров парламентов Совета Европы председатель НС Армении Ален Симонян 20 октября встретился в Афинах с председателем парламента Греции Константиносом Тасуласом.

Приветствуя спикера НС Армении, спикер парламента Греции подчеркнул важность сотрудничества парламентов двух стран. Говоря о совместных проектах, он выделил программу Twinning, реализуемую в рамках партнерства с ЕС. По его словам, парламенты Армении и Греции накопили успешный и образцовый опыт реализации этой программы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, выразив благодарность за прием и приглашение принять участие в конференции, председатель НС Армении в лице своего греческого коллеги поздравил дружественный греческий народ с 200-летием национальной революции и освобождения от Османской империи.

Стороны констатировали, что армяно-греческие межгосударственные отношения находятся на высоком уровне, подчеркнув наличие многоплановой двусторонней повестки дня. Председатель НС Армении придал большое значение сотрудничеству между парламентами Армении и Греции, подчеркнув важную роль деятельности групп дружбы. Ален Симонян заверил, что Армения заинтересована в продвижении межпарламентского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

На встрече также были обсуждены перспективы трехстороннего сотрудничества в парламентском формате Армения-Греция-Кипр. Стороны коснулись сложившейся после 44-дневной войны ситуации. В этом контексте председатель НС Армении придал особое значение сбалансированной позиции Греции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.