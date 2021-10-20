Прогноз о понижении температуры в ближайшие дни относится только к ночным часам: Суренян

Прогноз о понижении температуры в ближайшие дни относится только к ночным часам. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал замдиректора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гагик Суренян

«В ближайшие 5 дней снижения температуры воздуха днем не ожидается. В дневные часы ожидается такой теплый фон, как сегодня», - отметил Суренян.

Ранее Центр гидрометеорологии и мониторинга министерства окружающей среды Армении сообщил, что в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры воздуха. В ночь с 21-го на 22-е октября и в ночь с 22-го на 23-е октября в Араратской долине, особенно в Армавире, ожидается понижение температуры воздуха до -1, температуры поверхности земли до -3, -4 градусов.