Саакашвили предъявили новое обвинение о незаконном пересечении границы

Генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение экс-президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил грузинский телеканал Mtavari Arxi.

По данным ТВ, новое обвинение было предъявлено Саакашвили в тюрьме города Рустави. Туда прибыл прокурор и зачитал постановление. Там же были и адвокаты бывшего грузинского лидера.

Против Саакашвили уголовное дело возбуждено по статье 344 УК Грузии ("Незаконное пересечение государственной границы Грузии"). Это преступление карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Как в среду на брифинге сообщил представитель генпрокуратуры Кока Кацитадзе, Саакашвили прибыл в Грузию с Украины 28 сентября на пароме, спрятавшись в грузовике, перевозившем молочные продукты. В рамках этого дела также задержаны четыре человека, которые встретили Саакашвили на родине и помогали ему в передвижениях.

Экс-президента 1 октября задержали в Грузии, за день до муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - по одному суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы, а по второму - к шести.