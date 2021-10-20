В ООН заявили, что обеспокоены терактом против военных в Дамаске

Ухудшение ситуации в Сирии - в том числе теракт против военных в Дамаске и артиллерийские обстрелы в Идлибе - вызывает растущую обеспокоенность. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы с обеспокоенностью следим за сообщениями об атаке на автобус с военными сегодня, в результате чего погибло множество людей", - сказал он.

Хак добавил, что в ООН также обеспокоены артиллерийскими обстрелами в Идлибе. "Осуждаем насилие во всех формах", - добавил он.

Утром 20 октября в центре Дамаска у гостиницы "Дама Роуз" был подорван автобус, перевозивший сирийских военнослужащих. Жертвами атаки стали 14 человек, еще несколько получили ранения.