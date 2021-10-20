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Помощник госсекретаря США отметила важность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном 

Помощник госсекретаря США отметила важность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном 

Сегодня состоялся телефонный разговор между помощником госсекретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Карэн Донфрид и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в числе других вопросов стороны коснулись вопроса нормализации армяно-азербайджанских отношений и текущей ситуации в регионе. Карэн Донфрид отметила важность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готовность США оказать поддержку в этом вопросе.


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