В Латвии ввели локдаун до 15 ноября

Правительство Латвии на своем заседании в среду приняло решение ввести в стране жесткий локдаун из-за распространения коронавируса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, согласно сообщению, которое приводит агентство LETA, жесткие ограничения вступят в силу 21 октября и будут действовать до 15 ноября. Большинство магазинов, развлекательные мероприятия и другие услуги, а также учебные заведения в это время будут закрыты.

Во время локдауна будет действовать комендантский час с 20:00 до 05:00. В это время латвийцы смогут находиться за пределами своего места жительства только в случае обоснованной необходимости, например, если они отправляются на работу или возвращаются с нее, выполняют рабочие или служебные обязанности, направляются за получением медицинских услуг, в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них. При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ и письменное подтверждение причин передвижения. Во время действия комендантского часа смогут работать такси и коммерческие перевозчики на легковых автомобилях.

Во время локдауна предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости смогут работать с 06:00 до 19:00. Удаленная торговля во время локдауна будет разрешена, но при условии, что предприятия обеспечат доставку товаров или их выдачу вне помещений. Заведения общепита смогут торговать едой только навынос или с доставкой.

До 15 ноября будет запрещено оказывать очно услуги, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами, в том числе в аквапарках, развлекательных центрах, парках батутов. Кроме того, будут запрещены услуги в сфере красоты, оздоровления, активного отдыха, физических упражнений, спорта, туризма, не будут работать культурные объекты, библиотеки и выставочные залы. Во время локдауна будут запрещены все публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты, а также частные мероприятия и собрания, за исключением мероприятий в рамках одного домохозяйства.

Школьные каникулы будут продлены до 29 октября, а с 1 ноября очное обучение возобновят ученики классов с первого по третий, а все остальные будут учиться удаленно до 15 ноября. Кроме того, будут отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В свою очередь в дошкольных образовательных учреждениях во время действия локдауна будут работать дежурные группы для детей, родители которых должны работать очно. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен будет проходить удаленно.