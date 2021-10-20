В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению оружия в космосе

НАТО не имеет планов по размещению оружия в космосе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе.

"НАТО инвестирует, адаптирует и модернизирует свои возможности для ответа и защиты от любой угрозы, включая современные ракетные системы. Мы делаем это на разных направлениях, мы продвигаемся и в космическом направлении, космос важен для наших коммуникаций, для нашей способности определять запуски ракет… В НАТО у нас нет никаких планов по размещению оружия в космосе, я не могу говорить за всех союзников, но у НАТО таких планов нет", - сказал он.