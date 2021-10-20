Глава МИД Армении и посол Бразилии подчеркнули необходимость активизации политического диалога

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 20 октября принял посла Бразилии в Армении Ажемара де Мендосу Санктоса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мирзоян и посол Санктос подчеркнули необходимость активизации армяно-бразильского политического диалога посредством консультаций между министерствами иностранных дел и взаимных визитов на высоком уровне.

Собеседники выразили готовность приложить усилия для углубления сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах, сделав акцент на сферах высоких и информационных технологий, космоса, человеческих контактов, сельского хозяйства.

Министр Мирзоян и посол Бразилии высоко оценили связующую роль армянской общины Бразилии в отношениях между двумя странами.

Стороны также выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством на различных международных площадках. Были обсуждены перспективы сотрудничества между ЕАЭС и МЕРКОСУР.

Коснувшись сложившейся вследствие азербайджано-турецкой агрессии гуманитарной ситуации, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость безоговорочной репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников.