“Ереванский бестселлер”: “Колобок” лидирует: детские книги, сентябрь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за сентябрь.

На первом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на втором месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на третьем месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На четвертом месте «Звериная симфония» Дэна Брауна. Вы готовы к смелым приключениям? Так в путешествие по лесам и морям в сопровождении Маэстро Мыши и его друзей. По пути вы встретите огромного синего кита, быстрого гепарда, красавца-лебедя и маленьких букашек. Они откроют вам свои секреты. Вас ожидают сюрпризы, оставленные Маэстро Мышью, пчёлкой-непоседой, разбросанные там и сям буквы и даже зашифрованное сообщение. Дэн Браун, автор бестселлеров «Нью-Йорк таймс», написал свою первую иллюстрированную книгу, в которой вы найдете умные, загадочные, музыкальные и исключительно веселые истории.

На пятой горизонтали детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На шестом месте “Кошкина жалоба” Ованнеса Туманяна. На этот раз эта известная сказка представлена в виде оригинальных иллюстраций и пазла.

На седьмом месте книга Лиз Пичон «Том Гейтс. Мой головокружительный мир». Том Гейтс, изобретательный и озорной школьник, он желает купить билет на концерт своей любимой группы. Но нельзя даже описать напасти, свалившиеся на него до концерта. В книге множество различных рукописных каракулей и карикатур, с помощью которых Том представляет свою повседневную жизнь, заполненную непослушанием, и людей вокруг себя.

На восьмом месте детского бестселлера - опять сказка “Три поросенка”, но в другом издании. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят. На этот раз, помимо прочтения сказки, дети смогут раскрасить трех свинок в свои любимые цвета.

«Медведь и пианино, собака и скрипка» Дэвида Литчфилда занимает девятое место. Скрипач Гектор и его пес Хьюго - близкие друзья. Но когда Гектор выходит на пенсию, Хьюго сам учится играть на скрипке. Вскоре известный музыкант Медведь предлагает ему гастролировать и выступать перед тысячами людей. Хьюго давно мечтал о такой возможности. Но сможет ли Гектор отбросить свою гордость и радоваться за Хьюго? Этот задушевный рассказ, который является продолжением известной книгой «Медведь и пианино», учит нас, что и хорошие и плохие дни проходят, а дружба остается навечно.

“Коралина” Нила Геймана на десятом месте. Семья Коралины переезжает в новый дом. Кто же может знать, что на уме одиннадцатилетней девочки? Ей, конечно же, нужно исследовать и познакомиться с новым районом и с местными жителями. А жители очень своеобразные и очень необычные. Даже ужасно необычные. Они живут не только на верхних и нижних этажах, но и за старой запертой дверью, готовые на все, чтобы Коралина осталась с ними навсегда. Чтобы преодолеть ожидающие ее проблемы, Коралине потребуется немало мужества и решимости.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).