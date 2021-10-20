Развитие парламентского измерения – один из приоритетов Армении в ОДКБ

Развитие потенциала парламентской дипломатии ОДКБ для выстраивания диалога на площадках международных организаций и форумов в целях продвижения к построению единого и неделимого пространства безопасности находится в числе заявленных приоритетов Республики Армения на период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ПА ОДКБ, об этом сегодня, комментируя итоги заседания Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству сообщил первый заместитель председателя Национального Собрания Республики Армения Акоп Аршакян.

По словам первого заместителя председателя Национального Собрания Республики Армения, в число приоритетов Республики в период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2022 году входят также принятие мер для дальнейшей институализации парламентского измерения ОДКБ и продолжение усилий по сближению и гармонизации национального законодательства государств – членов ОДКБ в сфере обеспечения национальной безопасности с учетом новых вызовов и угроз.