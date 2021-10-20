Артак Бегларян обсудил в Москве ряд вопросов, касающихся процесса восстановления и развития Арцаха

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян 18-19 октября встретился в Москве с представителями различных армянских и российских кругов, представил ситуацию в Арцахе, потребности республики и программы развития.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Арцаха, на отдельных встречах с группой членов и председателем Союза армян России Ара Абрамяном, а также с другими представителями армянской общины государственный министр представил послевоенные восстановительные работы в Арцахе, программы, направленные на безопасное и устойчивое будущее Арцаха, основные гуманитарные потребности.

Артак Бегларян отметил важность последовательного участия Диаспоры в восстановлении и развитии родины, подчеркнув, что это не должно выражаться лишь в материальной поддержке, а прежде всего в вовлечении человеческого капитала.

Отвечая на вопрос о долгосрочной роли российских миротворцев в обеспечении гарантий безопасности Арцаха, госминистр отметил, что на сегодняшний день активные и конструктивные усилия Российской Федерации и военно-политические гарантии миротворцев обеспечивают жизнедеятельность около 120- тысячного населения Арцаха.

Он подчеркнул, что главным фактором долгосрочного присутствия и мандата миротворцев в условиях турецко-азербайджанской агрессии и устремлений является желание народа Арцаха, который безоговорочно склонен к продлению срока присутствия миротворцев. Артак Бегларян подчеркнул, что азербайджано-карабахский конфликт должен быть урегулирован политическим путем с безоговорочным признанием права народа Арцаха на самоопределение и международного признания независимости Республики Арцах.

Госминистр также встретился с предстоятелем Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископом Езрасом Нерсисяном и обсудил с ним ряд вопросов, касающихся защиты армянского духовно - культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха, активизации духовной жизни и психологической поддержки арцахцев.

В ходе всех состоявшихся встреч были достигнуты конкретные договоренности по реализации гуманитарных программ и программ развития в Арцахе.