Предстоящие на 21 октября мероприятия
17:50, Октябрь 20, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
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- 18:42 Марокко приостановило авиасообщение с Нидерландами, Великобританией и Германией
- 18:22 Развитие парламентского измерения – один из приоритетов Армении в ОДКБ
- 17:59 Артак Бегларян обсудил в Москве ряд вопросов, касающихся процесса восстановления и развития Арцаха
- 17:50 Предстоящие на 21 октября мероприятия
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- 17:30 Глава «Росатома» посетит Армению, чтобы обсудить строительство новой атомной электростанции
- 17:29 Вице-спикер НС Армении Сагателян принял посла РФ
- 17:18 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-10-21
- 17:16 Азиатские индексы - 20-10-21
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- 16:51 NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
- 16:36 Готовить конкурентоспособные кадры, распространять в Армении французскую культуру: ФАЦПО отмечает свое 20-летие
- 16:25 В вопросе урегулирования карабахского конфликта Великобритания поддерживает формат МГ ОБСЕ: Джон Галагер
- 16:21 Телекомпании из 41 страны примут участие в "Евровидении" в Турине
- 16:02 Президент Арцаха посетил общину Тагавард Мартунинского района
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