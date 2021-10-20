Глава «Росатома» посетит Армению, чтобы обсудить строительство новой атомной электростанции

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетит Армению в начале ноября. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян.

По словам Арутюнян, в повестку дня визита главы «Росатома» входят вопросы, связанные с двукратным продлением срока эксплуатации действующей Армянской АЭС и строительством новой АЭС.