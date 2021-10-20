Президент Армен Саркисян принял верительные грамоты новоназначенного посла Мальты

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Мальты в Республике Армения (резиденция в Валетте) Джорджа А. Саид-Замита.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил новоназначенного посла с его важной миссией и выразил уверенность, что благодаря его работе имеющие большой потенциал двусторонние отношения будут и впредь улучшаться.

Посол Джордж А. Саид-Замит заверил, что приложит все усилия для налаживания активных межгосударственных отношений.

Собеседники отметили, что Армения и Мальта имеют много общих интересов и могут успешно сотрудничать, в частности, в сферах цифровизации, образования, науки, технологий, банковского дела, обмениваясь накопленным опытом и знаниями.

Президент Саркисян назвал важным для Армении опыт Мальты в области управления водными ресурсами.

Было отмечено, что человеческий капитал имеет решающее значение для обеих стран, которые не богаты природными ресурсами.

Коснувшись тесных исторических связей между двумя народами, президент Саркисян отметил, что это богатый материал для историков и исследователей для изучения, который может раскрыть дополнительную информацию о сотрудничестве между крестоносцами и Армянским Царством Киликии.