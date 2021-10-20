Готовить конкурентоспособные кадры, распространять в Армении французскую культуру: ФАЦПО отмечает свое 20-летие

Французско-армянский центр профессионального обучения отмечает 20-летие своего основания, продолжая оставаться верным своим целям: готовить конкурентоспособные кадры для рынка труда, распространять французскую культуру и французский язык в Армении. Как передает «Арменпресс», на мероприятии, организованном 20 октября в Музее-институте Комитаса, присутствовала и посол Франции в Армении Анн Луис.

Учебный центр реализует программу начального профессионального и среднего профессионального образования. Центр готовит поваров, кондитеров, парикмахеров, портных и зубных техников. Есть и краткосрочные тренинги. Большое внимание в ФАЦПО уделяется преподаванию французского языка. «Наша цель - обеспечить качественное профессиональное образование армянской молодежи путем активных программ обмена с нашими французскими партнерами, распространять франкофонию в Армении путем распространения французской культуры, готовить конкурентоспособные кадры для рынка труда», - сказала Гоар Григорян, директор центра профессионального обучения.

Учебный центр был создан в результате французско-армянского сотрудничества, сотрудничества между городами-побратимами Лионом и Ереваном. «Учредителями с армянской стороны являются Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, мэрия Еревана, с французской стороны - мэрия Лиона, Генеральный совет Роны, Ассоциация по обучению и обменам Рона-Армения и Компания профессионального образования Роны», - рассказала директор.

У студентов центра есть возможность обмена опытом со своими французскими коллегами. Например, студенты ателье по пошиву одежды центра часто устраивают показы в городе Лион, участвуют в ряде культурных фестивалей.

«Мы распространяем французскую культуру путем наших профессий, мы обучаем французской кухне, выпечке кондитерских изделий, французской моде, тем самым внедряя в Армении качественное образование в соответствии с европейскими стандартами», - сказала Григорян.

Место проведения мероприятия, посвященного 20-летию центра, Музей-институт Комитаса, выбрано не случайно. Состоялся показ одежды, изготовленной студентами образовательного центра. Первая часть дефиле, в которой были представлены платья с армянскими орнаментами, называлась «Комитас».

В Попечительском совете учебного центра новый председатель, Лукас Мансанарес, уже бывший председатель, за вклад в образование награжден золотой медалью Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Многие из выпускников учебного центра уже работают по профессии, одни из них - повара, у некоторых свои рестораны, у некоторых - салоны красоты. Директор учебного центра заверила, что они и дальше будут работать, расширять перечень профессий, которые будут преподавать, и готовить квалифицированных специалистов для рынка труда. В рамках мероприятия учебным центром подписаны меморандумы с работодателями. Состоялось и вручение дипломов выпускникам 2020/2021 учебного года.