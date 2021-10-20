В вопросе урегулирования карабахского конфликта Великобритания поддерживает формат МГ ОБСЕ: Джон Галагер

20 октября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял посла Соединенного Королевства в Республике Армения Джона Патрика Галагера.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА, отмечая, что Арарат Мирзоян выразил благодарность за содействие Великобритании демократическим реформам в Армении, укреплению законности и борьбе с коррупцией.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам армяно-британской двусторонней повестки, выделив в качестве перспективных направлений сотрудничества сферы торговли, науки, высоких технологий и туризма.

Стороны также обсудили проведение XXVI саммита Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), который состоится в Глазго в ноябре этого года, а также вопросы, связанные с участием армянской стороны. В этом контексте обе стороны придали важность координации и консолидации усилий государств по борьбе с изменением климата.

Касаясь вопросов региональной безопасности и стабильности, министр Мирзоян подчеркнул необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Посол Галагер отметил, что Великобритания поддерживает формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД РА также подчеркнул необходимость беспрепятственного доступа в Арцах международных организаций для осуществления гуманитарной миссии.