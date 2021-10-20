В Японии произошло извержение вулкана Асо

Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото. Как передает Арменпресс, об этом сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра. Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.

Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.

В 130 километрах от вулкана располагается АЭС "Иката".

Вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ. Во время извержения в сентябре 2017 года столб пепла и дыма поднялся на высоту 2000 метров.

Во время извержения в 1953 году при выбросе камней пострадали 90 человек. В 1958 году при извержении погибли 12 человек из-за выброса камней, а в 1979 году во время взрывообразного извержения погибли 3 человека.

К этому часу информации о пострадавших и ущербе не поступало.