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Ереванский Русский театр на фестивале «Соотечественники» представит спектакль «Проделки Скапена»

Ереванский Русский театр на фестивале «Соотечественники» представит спектакль «Проделки Скапена»

 Русский драматический театр им. К. С. Станиславского примет участие в XV Международном фестивале русских драматических театров «Соотечественники», который пройдет в Саранске (Мордовия) с 22 по 28 октября.

 Как передает «Арменпресс», торжественное открытие фестиваля доверено ереванскому Русскому драматическому театру.

22 октября на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия труппа театра, представляющая Армению, представит спектакль Мольера «Проделки Скапена» в постановке художественного руководителя театра Карена Нерсисяна.

В XV Международном фестивале драматических театров участие примут коллективы из Армении, Казахстана, Беларуси, Абхазии и России.
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