Инфляция в зоне евро в сентябре установила рекорд с кризиса 2008 года

Инфляция в зоне евро в сентябре выросла до 3,4% в годовом исчислении, установив рекорд с момента мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщило в среду европейское статистическое агентство Eurostat.

По его данным, инфляция в августе в еврозоне составляла 3% годовых, в сентябре 2020 года еврозона испытывала дефляцию в 0,3%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил ТАСС эксперт банка ING Колин Стосс, рост инфляции в зоне евро и ЕС "носит ожидаемый характер, в частности, в связи с массовым предоставлением государственной помощи пострадавшим от пандемии предприятиям и распределения помощи по линии фондов восстановления Еврокомиссии".