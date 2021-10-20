Члены делегации Совета Европы посетили Мемориал Геноцида армян

Группа докладчиков по вопросам демократии Комитета министров Совета Европы во главе с послом Швеции в СЕ Мартеном Энбергом 19 октября посетила Мемориал Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», Музей-институт Геноцида армян сообщает, что гостей встретила и представила историю создания мемориала замдиректора по музейным работам Лусине Абрамян.

Гости возложили цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память канонизированных мучеников Геноцида армян.

Они осмотрели и Музей Геноцида армян, ознакомились с постоянными и временными экспозициями.

В конце визита Мартен Энберг сделал запись в Книге почетных гостей.