Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS

Другие страны могут последовать примеру Австралии и приобрести ядерные подлодки, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его мнению, "нельзя исключить (вероятность того)", что другие страны последуют прецеденту AUKUS и начнут осуществлять свои планы по приобретению ядерных подлодок. Как отметил гендиректор МАГАТЭ, ограничивающим фактором в этой ситуации выступают технологические трудности при создании таких субмарин.

"Я уже создал рабочую группу в рамках инспектората (МАГАТЭ), в состав которой вошли очень опытные инспектора по вопросам гарантий и юридические эксперты, чтобы изучить этот вопрос", - отметил Гросси в рамках визита в Вашингтон. Его слова передает газета Guardian,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что необходимы договоренности, в рамках которых на полученные Австралией технологии и материалы распространятся гарантии их надлежащего использования.

Гросси в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном поднял тему недопущения распространения ядерного оружия в контексте AUKUS.

"Мы собираемся скоро провести... официальную встречу, в трехстороннем или ином формате", - приводит газета слова гендиректора МАГАТЭ.

Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".