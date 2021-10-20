Армен Саргсяну верительные грамоты вручил первый посол Сьера Леоне в Армении

Сегодня президенту Республики Армения Армен Саргсяну верительные грамоты вручил чрезвычайный и полномочный посол Республики Сьерра-Леоне в Республике Армения Али Бадара Камара (резиденция в Тегеране).

« Президент Саргсян поздравил Али Бадара Камару с назначением, пожелал ему успехов и выразил надежду, что он, как первый посол Сьерра-Леоне в Армении, своей деятельностью будет способствовать развитию связей между двумя странами», - как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента Армении.

Коснувшись перспективных направлений сотрудничества, собеседники, в частности, выделили сферы образования, науки и культуры.

Посол Али Бадара Камара заверил, что в течение исполнения своей миссии он приложит максимум усилий для придания нового импульса сотрудничеству между Арменией и Сьерра-Леоне.