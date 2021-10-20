Эванс предложение Армана Татояна о создании демилитаризованной зоны на границе Армении считает вполне оправданным

Бывший посол США в Армении (2004-2006 гг.) Джон Эванс предложение Омбудсмена Армении о создании демилитаризованной зоны на границах Республики Армения считает полностью оправданным, в частности, на армяно-азербайджанской границе. Как передает «Арменпресс», об этом Эванс написал на своей странице в Twitter, комментируя предложение Защитника прав человека РА.

18 октября Защитник прав человека Арман Татоян сообщил, что азербайджанские Вооруженные силы, незаконно вторгшиеся в Гегаркуникскую область Республики Армения, на суверенной территории Армении построили большие укрытия, запаслись большим количеством дров и забетонировали дороги, ведущие к их позициям. Защитник прав человека подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана физически присутствуют на тех самых землях, которые принадлежат гражданам Республики Армения с правами, установленными правовыми документами.

По словам Армана Татояна, незаконное присутствие азербайджанских Вооруженных сил возле сел Армении нарушает право на жизнь и безопасность жителей, на собственность, доход семьи и на другие жизненно важные права.

Учитывая этот факт, Защитник прав человека призвал к немедленному началу процесса создания демилитаризованной зоны безопасности вокруг границ Армении и немедленному удалению азербайджанских военнослужащих из окрестностей армянских сел и с дорог между общинами.

Однако, Министерство обороны, заявило, что утверждения Омбудсмена «явно преувеличены», поскольку Вооруженные силы Азербайджана не вели активных инженерных работ, не строили больших укрытий и бетонированных дорог, более того, попытки подобных работ с их стороны успешно предотвращаются подразделениями Вооруженных сил Республики Армения.