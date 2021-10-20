Американские хирурги успешно пересадили человеку почку свиньи

Хирурги в Нью-Йорке провели успешную операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку, орган функционирует нормально, пишет газета New York Times.

По словам директора института трансплантологии в Нью-Йорке Роберта Монтгомери, выполнившего операцию, почка была пересажена человеку на аппарате искусственного дыхания, у которого умер мозг. Она начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности "почти сразу", рассказал врач.

По мнению Монтгомери, генно-модифицированные свиньи "потенциально могут быть устойчивым и возобновляемым источником органов",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это огромный прорыв. Очень большое достижение. Но нам все еще предстоит узнать больше о продолжительности работы органа", - заявил профессор транс:плантационной хирургии, который участвовал в исследовании.

Как пишет издание, если ученые найдут способ выращивать органы свиней, подходящие для пересадки человеку, то это бы стало решением для 100 тысяч американцев в очереди на трансплантацию, среди которых боле 90 тысяч нуждаются именно в почке.

Газета подчеркивает, что результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и не были опубликованы.