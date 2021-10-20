Сергей Безруков заразился коронавирусом

Актер Сергей Безруков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в среду он сообщил в своем Instagram.

"Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного", - говорится в сообщении.

Актер уточнил, что ситуация находится под контролем. "Спектакли перенесем на другие даты", - добавил Безруков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сергей Безруков - российский актер, народный артист РФ (2008). Актер Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (1994-2013), художественный руководитель Московского губернского театра (с 2014 года). Снимался в сериале "Бригада", фильмах "Есенин", "Мастер и Маргарита", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и других. Лауреат Государственной премии РФ (1997).