Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь

Для организации похорон Вано Сирадегяна будет создана правительственная комиссия

Для организации похорон Вано Сирадегяна будет создана правительственная комиссия

Для организации похорон Вано Сирадегяна будет создана правительственная комиссия. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Отмечается, что все вопросы, связанные с похоронами, будут обсуждаться в комиссии. Подробности будут сообщены после выяснения даты похорон и места захоронения Вано Сирадегяна.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]