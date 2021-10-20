Для организации похорон Вано Сирадегяна будет создана правительственная комиссия. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Отмечается, что все вопросы, связанные с похоронами, будут обсуждаться в комиссии. Подробности будут сообщены после выяснения даты похорон и места захоронения Вано Сирадегяна.