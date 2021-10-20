Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь

Гарегин Баграмян считает, что при той же цене газа на границе, для потребителей изменения тарифа не будет

Гарегин Баграмян считает, что при той же цене газа на границе, для потребителей изменения тарифа не будет

Тариф на газ для потребителей в Армении зависит от тарифа на границе. Если в ходе переговоров он останется тем же, то, по всей вероятности, для потребителей изменения тарифа не будет.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

«В настоящее время ведутся переговоры о тарифе на газ на границе. Это комплексные переговоры. Переговоры по всему имуществу, контролируемому «Газпром Армения», по «Раздан 5»,  по цене на газ на границе, системе газоснабжения», - сказал Баграмян.

Обсуждения пока не завершены. Они закончатся после подписания межправительственного соглашения. Гарегин Баграмян отметил, что когда будет готов окончательный документ, лишь тогда можно будет говорить о тарифе.

На сегодняшний день КРОУ не получала заявок на повышение тарифов на газ или на электроэнергию. Последний раз цена на газ изменялась в июле.

Касаясь возможного изменения тарифа на газ, он сказал: «Это зависит от цены на границе. Если в результате переговоров останется та же цена, я думаю, не будет изменения тарифа и для потребителей».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]