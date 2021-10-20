Гарегин Баграмян считает, что при той же цене газа на границе, для потребителей изменения тарифа не будет
Тариф на газ для потребителей в Армении зависит от тарифа на границе. Если в ходе переговоров он останется тем же, то, по всей вероятности, для потребителей изменения тарифа не будет.
Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.
«В настоящее время ведутся переговоры о тарифе на газ на границе. Это комплексные переговоры. Переговоры по всему имуществу, контролируемому «Газпром Армения», по «Раздан 5», по цене на газ на границе, системе газоснабжения», - сказал Баграмян.
Обсуждения пока не завершены. Они закончатся после подписания межправительственного соглашения. Гарегин Баграмян отметил, что когда будет готов окончательный документ, лишь тогда можно будет говорить о тарифе.
На сегодняшний день КРОУ не получала заявок на повышение тарифов на газ или на электроэнергию. Последний раз цена на газ изменялась в июле.Касаясь возможного изменения тарифа на газ, он сказал: «Это зависит от цены на границе. Если в результате переговоров останется та же цена, я думаю, не будет изменения тарифа и для потребителей».
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