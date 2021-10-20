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Самуэль Севян стал бронзовым призером чемпионата США по шахматам

Самуэль Севян стал бронзовым призером чемпионата США по шахматам

Самуэль Севян стал бронзовым призером чемпионата США по шахматам.

Как сообщает «Арменпресс», чемпион определился на тай-брейке между тремя шахматистами: Самуэлем Севяном, Фабиано Каруаной и Уэсли Соном. Победителем стал Уэсли Сон, вторым - Фабиано Каруана, третьим Самуэль Севян. Уэсли Сон за первое место получил 50 000 долларов США, а Фабиано Каруана и Самуэль Севян - по 30 000 долларов.
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