Самуэль Севян стал бронзовым призером чемпионата США по шахматам
12:53, 20 Октябрь, 2021
Самуэль Севян стал бронзовым призером чемпионата США по шахматам.Как сообщает «Арменпресс», чемпион определился на тай-брейке между тремя шахматистами: Самуэлем Севяном, Фабиано Каруаной и Уэсли Соном. Победителем стал Уэсли Сон, вторым - Фабиано Каруана, третьим Самуэль Севян. Уэсли Сон за первое место получил 50 000 долларов США, а Фабиано Каруана и Самуэль Севян - по 30 000 долларов.
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